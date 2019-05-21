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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Şişli’de esnaf hırsızlık yaparken yakaladığı şahsı tokatlayarak kovdu...O anlar kamerada

Şişli’de esnaf hırsızlık yaparken yakaladığı şahsı tokatlayarak kovdu...O anlar kamerada

-Güvenlik kamerası-

Akalan Kamera Tablet Bilgisayar Hırsız Irak 

-Gencin gelmesi
-Esnafla konuşması
-Eşyalarının tabletin üstüne koyması
-Çalmaya çalışması
-Çalışanın fark etmesi
-Tartışma sonrası tokatlanarak kovulması
-Esnaf Yusuf Sümbül ile röportaj
-Hırsızın çalmaya çalıştığı tablet

( İSTANBUL -ÖZEL)- Fulya’da “açım” diyerek kebapçıya giren şahıs, hırsızlık yaparken yakalandı- Yakalanan hırsızı esnaf tokatlayarak kovdu İSTANBUL

- Şişli’de girdiği kebapçıda “açım” diyerek iş yeri sahibinden yemek isteyen genç şahıs, esnafın tablet bilgisayarını çalmaya çalıştı. Çalışanın son anda fark ederek hırsızlığı engellediği olayda esnaf, şahsı tokatlayarak kovdu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz 12 Mayıs Pazar günü saat 14.50 sıralarında Şişli Fulya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde bir şahıs kebapçıya girerek iş yeri sahibine, “açım bana bir yemek verir misin?” dedi.
Bunun üzerine esnaf Yusuf Sümbül, gence çalışması için nasihatlerde bulunarak çalışana bir dürüm siparişi verdi. Sipariş hazırlandığı esnada elinde genç, elindeki eşyaları tezgahın üzerindeki tablet bilgisayarın üstüne koydu. Esnafın eşyaları tezgahtan almasını söylediği genç, tablet bilgisayarı malzemelerinin altına koyarak çalmak istedi. Ancak durumu fark eden çalışan gence müdahale ederek hırsızlık yapmasını engelledi. Bunun üzerine çalışan, işyeri sahibi ve genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi Sümbül, genci iterek dışarıya çıkarttıktan sonra tokatlayarak uzaklaştırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. “Açım” dediği esnafın tablet bilgisayarını çalmaya çalıştı Görüntülerde, genç iş yerine girerek esnaftan yemek istiyor. Esnaf siparişi vererek işleriyle ilgilendiği esnada genç, tablet bilgisayarı çalmak için malzemelerini üstüne bırakıyor. Esnafın uyarısı üzerine genç, malzemeleriyle birlikte bilgisayarı da çalmak istiyor. Ancak çalışanı durumu fark edince başarısız oluyor. Tartışmanın çıkması üzerine itilen genç tokatlanarak kovuluyor. Olayı duyan çalışanlar ise koşarak iş yerinden çıkıyor. “Suçlular sanki bende ‘master’ yapıyorlar” İş yeri sahibi Yusuf Sümbül, “Genç bir kişi içeriye gelip ihtiyacı olduğunu ve yemek istediğini söyledi.

Ben de orada gençsin ‘neden çalışmıyorsun böyle şeylere başvuruyorsun’ diye nasihatte bulundum. Sonra baktım söylediklerim işe yaramıyor. Onun zaten hedefi farklıydı. Daha sonra ustamıza bir şeyler vermesi için siparişi verdim. Ben burada bir şeylerle uğraşırken tezgahın üzerindeki tablet bilgisayarın üstüne eşyalarını koydu ve kamufle etti. Amacı zaten hırsızlıktı. Dolayısıyla eşyalarını çekmesi için onu uyardım. Çekerken o esnada tablet bilgisayarı altından aldı. Sadık ağabeyimiz gencin hırsızlık yaptığını fark etti. Sonra elinden aldık, gönderirken de biraz patakladık. Başarısız oldu. Suçlular sanki bende ‘master’ yapıyorlar. Ben de bir deneme yapıyorlar, sonra zamanlarda bu durumlarda çoğaldı” dedi.

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