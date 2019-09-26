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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de deprem sonrası 6 katlı tarihi binada çatlaklar meydana geldi

Şişli’de deprem sonrası 6 katlı tarihi binada çatlaklar meydana geldi

-Drone-

Tarihi Bina Deprem Kamera Alaska Zabıta 

-Hasar gören bina havadan
-Kapatılan sokak
-Vatandaşlar
--Aktüel kamera-
-Hasar gören bina
-Oluşan çatlaklar
-Kapatılan sokaklar
-Röportajlar
-Vatandaşların merakı
-Genel ve Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Deprem sonrası hasar gören bina havadan görüntülendi- Zabıta ekipleri binanın bulunduğu sokağı şerit çekerek kapattı İSTANBUL

- Silivri açıklarında yaşanan deprem sonrası Şişli’de 6 katlı tarihi bina hasar gördü. Binada çatlaklar oluşurken, zabıta ekipleri binayı boşaltıp sokağı da şeritle kapattı. Hasar gören bina havadan da görüntülendi. Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan deprem sonrası Şişli Cumhuriyet Mahallesi Saksı Sokağı üzerindeki 6 katlı tarihi binada çatlaklar meydana geldi. Binada çatlamaların olduğunu gören çevredeki vatandaşlar ve esnaflar durumu zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, sokağı güvenlik şeridi çekerek kapattı. Ardından ilçe belediyesine bağlı mühendisler binaya gelerek incelemelerde bulundu. Halaskargazi Caddesi üzerinde yürüyen vatandaşlar ise yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi. Hasar gören bina havadan da görüntülendi. “Deprem olduktan sonda şu binada çatlaklar meydana geldi” Yaşananları anlatan bir vatandaş, “Deprem olduktan sonda şu binada çatlaklar meydana geldi. Zaten eski tarihi bir binadır. Sonra belediye ekipleri gelerek gereken önlemleri aldılar. İnsanları da yaklaştırmıyorlar. Belediye inceleme yaparak gerekli önlemleri alacaklarmış. Bina tarihi bina olduğu içinde yıkamadıklarını söylediler. Tarihi eser kapsamına giriyormuş” dedi.
(DCC- ÖY-
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