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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli'de çatı yangını - İSTANBUL Video

Şişli'de çatı yangını - İSTANBUL Video

- Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'ndeki yangın - İtfaiye ekiplerinin merdivenle yangın bölgesine çıkması - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Vatandaşların söndürme çalışmalarını merakla izlemesi - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesiŞişli'de çatı yangınıİSTANBUL (AA) - Şişli'de bir binada meydana gelen çatı yangını hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'ndeki 9 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.

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