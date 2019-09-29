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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Şişli’de bulunan 5 katlı bir binan çatı katında yangın çıktı Haberi

Şişli’de bulunan 5 katlı bir binan çatı katında yangın çıktı Haberi

Bina

Çatı Katı 

-Alev
-Genel detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Şişli’de 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor. Şişli Dedeoğlu Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çatı katı alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor. ( UK-ZA-
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