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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Şişli'de bir evde anne ve 6 yaşındaki kızı zehirlendi

Şişli'de bir evde anne ve 6 yaşındaki kızı zehirlendi

Olay yerinden görüntüler

Hastane 

-Kızın fotoları
-Annenin fotosu
-Kızın videosu

( İSTANBUL - EK)- Minik kız hayatını kaybetti İSTANBUL

- Şişli'de yaşayan anne ve 6 yaşındaki kızı henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi. Minik kız hayatını kaybederken, annesi ise hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay Fulya Mahallesi Ayşecik Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. Selin Bayır ve 6 yaşındaki kızı Aybuke Buğlem Bayır, henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi. Minik kız hayatını kaybederken, anne Selin Bayır ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minik Aybuke'den geriye fotoğraflar ve videolara kaldı. Feci olay ailenin yakınlarını da yasa boğdu. Olay yerine gelen Selin Bayır'ın akrabaları, gözyaşlarına boğuldu. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. (ÖFA
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