Şişli’de beton mikseri dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

-Polisin çalışması

-Tekerlekteki kanlar

-Yerdeki takke ve ayakkabı

-Vatandaşlar ve sürücüler

-Gözaltına alınan sürücü

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamları beton mikseri ezdi- Ölen adamın olay yerinde ayakkabısı ve takkesi kaldı İSTANBUL



- Şişli’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adamları beton mikseri ezdi. Kaza sonucu ağır yaralanan kişilerden biri hastanede hayatını kaybederken, diğeri ise tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerindeki sürücüyü gözaltına alırken, ölen adamın olay yerinde ayakkabısı ve takkesi kaldı. Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 81 yaşındaki Hasan ve 71 yaşındaki Mehmet Danalıoğlu, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek istedi. Yaşlı adamlar tam refüje adım atacakları esnada Vaysal Şen idaresindeki 34 ACC 657 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpma sonucu aracın arka lastiklerinde ezilen çift ağır şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Danalıoğlu’nu Şişli’deki özel bir hastaneye, Mehmet Danalıoğlu’nu ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Burada tedavi altına alınan Hasan Danalıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Mehmet Danalıoğlu ise ameliyata alındı. Öte yandan polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tutanak tuttu. Sürücü Şen’i gözaltına alan polis ekipleri, ifadesini almak üzere Şişli Polis Merkezine götürdü. Şen’in şantiyedeki arkadaşları ise beton mikserinden çektikleri hortumla yerdeki kanları temizledi. Ölen Hasan Danalıoğlu’nun olay yerinde ayakkabısı ve takkesi kaldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



loading...