Şişli'de balkonu çöken bina tahliye edildi - İSTANBUL
- Çöken balkondan detaylar - Binadan görüntü - Çevreden detaylar - Bina sakini ile röportajŞişli'de balkonu çöken bina tahliye edildiİSTANBUL (AA) - Şişli'de 5 katlı bina, 3. kattaki balkonunun çökmesi sonucu tedbiren boşaltıldı.Alınan bilgiye göre, Pehlivan Sokak'ta 5 katlı binanın üçüncü katındaki balkon, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.Bunun üzerine vatandaşlar binadan çıkarken ekiplerin incelemesi de sürüyor.
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