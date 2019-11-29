Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Şişli'de aşırı rüzgardan kırılan ağaç dalı restoran çatısına düştü

Şişli'de aşırı rüzgardan kırılan ağaç dalı restoran çatısına düştü

Ağaç görüntüsü

Gard Şiddetli Rüzgar 

-Restoran
-Röportajlar
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Aşırı rüzgarın etkisiyle dalları kırılan ağacın büyük bir parçası restoranın çatısına düştü. İçeride yemek yiyen vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşadı. İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şişli Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak'ta saat 15.00 sıralarında aşırı rüzgardan bir ağacın dalları kırıldı. Kırılan dalların büyük bir parçası da restoranın çatısına düştü. İçeride yemek yiyen vatandaşlar ve çalışanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak restoranın çatısına düşen dalı keserek kaldırdı. Olayda her hangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Öte yandan, vatandaşlar dalların rüzgarın etkisiyle kırıldığını söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
Şırnakta Büyük Operasyon!Şırnakta Büyük Operasyon!
Antalya'da jigolo Rezaleti!Antalya'da jigolo Rezaleti!
Metrelerce Sürükledi, Diğer Sürücüler Uyarınca Fark EttiMetrelerce Sürükledi, Diğer Sürücüler Uyarınca Fark Etti
Ölüü Yazan Duvarın Dibinde ÖldüÖlüü Yazan Duvarın Dibinde Öldü
Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını KaybettiFeci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakırköyde Ölü Bulunan Aile Son Yolculuğuna UğurlandıBakırköyde Ölü Bulunan Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı