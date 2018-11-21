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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli’de asayiş uygulaması Haberi

Şişli’de asayiş uygulaması Haberi

Ekiplerin hareketi

Polis 

-Özel harekat polislerinin devriye atması
-Şüpheli görülen şahısların aranması
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Okmeydanı’nda asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Okmeydanı’nda gerçekleştirilen asayiş uygulamasına Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği, Güvenlik Büro Amirliği, Trafik Büro Amirliği’nin yanı sıra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Okmeydanı’nda bulunan Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde oluşturulan 4 farklı noktada şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Bunun yanı sıra otomobiller durdurularak araçlarda aramalar yapıldı. Uygulama sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürekliliği açısından uygulamaların sürekli hale getirileceği öğrenildi.
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