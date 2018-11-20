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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Şişli'de 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Şişli'de 9 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangından alevli görüntü

Dar Sokaklar Yangına Müdahale Trol 

-Yanan çatının evin içerisine çökmesi
-Yangının büyümesi
-İtfaiye ekiplerinin olay yerine hortum çekmesi
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-Vatandaşlar
-Detaylar

( İSTANBUL - 2)- Yanan çatı, evin içerisine çöktü- İtfaiye dar sokaklar ve hatalı parklar nedeniyle yangına güçlükle müdahale etti İSTANBUL

- Şişli'de 9 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yanan çatı, evin içerisine çökünce yangın daha da büyüdü. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar ve hatalı park nedeniyle yangın güçlükle müdahale etti. Edinilen bilgilere göre olay Mecidiyeköy Mahallesi Lati Lokum Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan çatı bir anda dairenin içerisine çökünce yangın daha da büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar ve hatalı park nedeniyle yangın güçlükle olay yerine geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. (OY-ÖFA
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