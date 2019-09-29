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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Şişli’de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı Haberi

Şişli’de 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı Haberi

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-Vatandaş cep telefonu görüntüsü
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Yangın paniği kamerada- Alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpü ile vatandaşlar yaptı İSTANBUL

- Şişli’de 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpü ile vatandaşlar yaptı. Vatandaşların müdahalesi ve alevler cep telefonu kamerasına yansırken, Mahalle sakinleri sokağa döküldü.Olay saat 13.00 sıralarında Şişli Dedeoğlu Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın bir anda çatı kısmını kapladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sokak üzerine gelen Şişli ve Beyoğlu itfaiye amirliğine bağlı ekipler yangına sokağın her iki tarafından müdahale etmeye başladı.
. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk oluşmaması için sokak üzerine güvenlik şeridi çekti.Çevredeki vatandaşlar apartman içerisine girerek yangına müdahale ettiYangını gören bazı vatandaşlar binanın 5’inci katına çıkarak apartman içerisinde bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangının olduğu dairenin bir alt katında bulunan yaşlı bir kişinin tahliyesine yardım eden vatandaşlar, ayrıca bir kedinin dumandan etkilenmemesi içinde sahibine yardımcı oldu. Tüm bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre sonra kontrol altına alındı.“ Yangının diğer dairelere sıçramasını önledim”“ Yangının diğer dairelere sıçramasını önledim” diyen Abdürrahim Baykal, “ Bende motosiklet vardı dumanları görünce direk buraya geldim. Apartmanın önüne gelerek yukarıya çıktım. Apartmandaki komşuların kapısını çalarak kimsenin olup olmadığını kontrol ettim. Üst kata çıktım yangın tüpü gördüm, yangının yan dairelere sıçramasını engelledim. Orada bir kişi vardı kedisini kurtarmaya çalışıyordu yardımcı olduk. Yangına bina içerisinde bulunan yangın tüpleriyle müdahale ettim, 2 tüp sıktım. Daha fazla dayanamadık, dumandan etkilenince çıktık” dedi.

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