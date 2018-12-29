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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli’de 25 bin TL değerindeki motosiklet hırsızlığı kamerada

Şişli’de 25 bin TL değerindeki motosiklet hırsızlığı kamerada

-güvenlik kamerası-

Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

-hırsızlık anı
-motosikletin fotoğrafı

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul Şişli’de kasklı 2 hırsız evin önünde park halinde bulunan 25 bin TL değerindeki motosikleti kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 28 Kasım günü saat 05.30 sıralarında Şişli Ergenekon Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde mahallede gezerek keşif yapan motosikletli 2 hırsız, park halinde bulunan 25 bin TL değerindeki motosikleti gözüne kestirdi. Sokağın sakinleşmesini bekleyen hırsızlar sabah saatlerinde sokağa tekrar gelerek bir süre bekledi. Çevrede kimsenin olmadığını gören kasklı hırsızlar, harekete geçerek motosikletin kilidini kırıp tekrar uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar gelen hırsızlar kaşla göz arasında motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların gelerek motosikleti alıp kaçtıkları görülüyor.
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