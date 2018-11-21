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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli’de 2 kişinin ağır yaralandığı saldırıda şüphelilerin kaçma anı kamerada

Şişli’de 2 kişinin ağır yaralandığı saldırıda şüphelilerin kaçma anı kamerada

Şüphelilerin kaçma anları

Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Çöp Konteyneri Sağlık Ekipleri 

-Polisin konteynerde incelemeleri
-Olay yeri görüntüleri

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Şişli'de lüks otomobille seyir halindeyken 3 kişi tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi ağır yaralanmıştı. Saldırı sonrasında biri yaralı 2 şüphelinin kaçtığı anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki içinde Murat Bakaç, Murat Çarık isimli şahıslarında bulunduğu lüks araca kimliği belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda lüks araçta bulunan 2 kişi ağır yaralanırken, araçtakilerin karşılık vermesi sonucu şüphelilerden biri bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırmıştı. Şüpheliler silahı çöp konteynerine atarak kaçtı Yaşanan saldırı sonrasında Murat Bakaç ve Murat Çarık ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipler, her noktası didik didik aradı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında şüphelilerin silahı çöp konteynerine attığı belirlendi. Çöp konteynerinden silahı çıkartan ekiplerin çalışmaları sürüyor. Biri yaralı 2 şüphelinin kaçtığı anlar kamerada Lüks araca yapılan saldırı sonrasında Murat Bakaç ve Murat Çarık’ın ağır yaralandığı olayın ardından şüphelilerin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin koşarak kaçtığı, bacağından vurulan şüphelinin ise sekerek kaçtığı görülüyor. (MB-
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