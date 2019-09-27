Şişli Belediye Başkanı Keskin, balkonu çöken binayı inceledi - İSTANBUL
- Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in balkonunda çökme meydana gelen binayı incelemesi - Başkan Keskin'in açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Şişli'de 5 katlı bina, 3. kattaki balkonunun çökmesi sonucu tedbiren boşaltıldı.Şişli Belediye Başkanı Keskin, balkonu çöken binayı inceledi. İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.
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