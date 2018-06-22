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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Şişen cep telefonu bataryası patladı İzle

Şişen cep telefonu bataryası patladı İzle

Yaşanan patlamanın güvenlik kamerasına yansıması

Kamera Güvenlik Kamerası Yansıma Kabil Cep Telefonu 

-Tamirci İsmail Bayat ile röportaj

( SİVAS - HD)- Sivas'ta şişen cep telefonu bataryası tamircinin elinde patladı. Patlama anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi SİVAS

- Sivas'ta şişen cep telefonu bataryası tamircinin elinde patladı. Patlama anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu satışı ve tamiri yapan dükkanda meydana geldi. Cep telefonunun bataryası şişen müşteri telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisi İsmail Bayat'a getirdi. Telefondan çıkarılan batarya tezgahın üzerindeyken bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi Bayat alev alan bataryaya eliyle müdahale ederek dükkandan dışarı çıkardı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Telefon tamircisi İsmail Bayat,"Müşterimiz bataryanın şişmesiyle geldi. Bataryanın değiştirilmesini istedi bataryayı biz telefondan çıkardık. Bataryayı çıkardıktan sonra tezgahın üzerine koyduk ve alev aldı birden batarya çok fazla şişmiş. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor çünkü farklı sonuçlarda ortaya çıkabilirdi" dedi.
İnsanların bataryalarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Bayat,"Şarj sürelerine dikkat edilmeli. Burada bir deneyim olduğu için şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama farklı sonuçlarda da olabilirdi. Elimizdeyken patlasa kişiye zarar verebilirdi. Olayda herhangi bir zarar görmedik daha önce başımıza geldiğinden dolayı tedbirli davrandık. Bataryayı da hemen dışarıya çıkardık." diye konuştu.
(UY-
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