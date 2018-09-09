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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Sisam Adası’nda yangın... Yükselen alevler Kuşadası’ndan görüldü İzle

Sisam Adası’nda yangın... Yükselen alevler Kuşadası’ndan görüldü İzle

Yangından detaylar

( AYDIN ) AYDIN

Sosyal Medya Yangın Paniği Ormanlı Orman Yangını Yükselen 


- Yunanistan’ın Sisam Adası’nda çıkan orman yangınından yükselen alevler Kuşadası’ndan gözlendi. Saat: 22.00 sıralarında başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Kuşadası’nın tam karşısında bulunan Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın merkezi Sisam Adası’nda bu akşam saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Sisam adasında Yunanistan’ın askeri birliğinin de bulunduğu Kedros bölgesinde Samos başlayan yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Giderek şiddetlenen yangına ilk etapta itfaiye ekipleri 15 araç ile müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine söndürme çalışmalarına belediye arazözleri, gönüllüler ve belediye çalışanları da katılırken, uçakla diğer adalardan takviye itfaiye ekipleri getirildi.
Kedros bölgesindeki ormanlık alandaki yangın gece yarısı bir geçitte kontrol altına alınırken, bölgede yerleşim alanının bulunmadığı öğrenildi. Bu arada, Sisam adasından yükselen alevler Kuşadası Körfezi’den de çok net bir şekilde görülebildi. Hafta sonu tatili için çok sayıda Türk vatandaşının da feribotla Sisam Adası’na gittiği öğrenildi. Yaşanan yangın paniğini sosyal medyadan paylaşan tatilci Türkler, yangının yerleşim yerlerine uzak olduğunun ortaya çıkmasından sonra rahat bir nefes aldı.
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