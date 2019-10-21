Sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - KASTAMONU

- Sisli yoldan geçen araçlar Kastamonu 'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyorKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da D - 765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile İstanbul yolu mevkisinde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 75 metreye kadar düştü.Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu 'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde ilerlemekte güçlük çekti.Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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