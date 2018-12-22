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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sis ulaşımı olumsuz etkiledi - KASTAMONU

Sis ulaşımı olumsuz etkiledi - KASTAMONU

- Kastamonu 'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Sisli yolda trafiğin akışı Kastamonu 'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyorKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da D - 765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu 'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Aşırı Hız 

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