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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı Video

Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı Video

kaza yeri

Trol 

-vatandaşların konuşması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kaza, sabah saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otomobil, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki iki otomobile çarptı. Zincirleme kazanın meydana geldiği olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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