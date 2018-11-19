Sis nedeniyle araç bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralandı İzle

-araçların sis içerisinde ilerlemesi

-kaza yapan araçtan detay



( ELAZIĞ )-Elazığ'da sis etkili oldu ELAZIĞ



- Elazığ’da yoğun sis etkili olurken, belirli bölgelerde görüş mesafesi 10-15 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı. Hava sıcaklığındaki değişim nedeniyle Elazığ’da sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle özellikle Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’e geçişi sağlayan Güney Çevre yolu dahil kent merkezinde görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafik tabelalarını görmekte güçlük yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 10-15 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, trafikte hızlarını azaltarak seyretti. Sis kazayı da beraberinde getirdi Kaza, Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sisin etkili olduğu bölgede 16 RE 492 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis ise olay yerinde inceleme yaptı.

