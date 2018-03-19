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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - EDİRNE

Sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - EDİRNE

- Kent merkezinde etkili olan sisten görüntüler - Sisten etkilenen Selimiye Camisi'nin drone ile çekilen görüntüleri Edirne 'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu - Edirne 'de etkisini gösteren sis, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi'ne ayrı bir güzellik kattıEDİRNE (AA) - Edirne 'de yüksek kesimlerde meydana gelen sis, güzel görüntüler oluşturdu.Kapalı bir havanın hüküm sürdüğü kentte, hafif sağanak etkili oluyor.Yüksek kesimlerde ise sis meydana geldi.Selimiye Camisi'nin üzerinde oluşan sis seyirlik görüntüler meydana getirdi. Caminin minarelerin ucu siste kayboldu.Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, hafta boyu sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

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