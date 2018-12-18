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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprüsü böyle görüntülendi Haberi

Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprüsü böyle görüntülendi Haberi

Sis içinde köprünün drone görüntüsü

İsaf Dövme Irak 

-Dalgaların detay görüntüsü
-Röportajlar
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprüsü kendine hayran bıraktı İSTANBUL

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün sis içinde kaybolması havadan görüntülendi. Kuleleri gözükmeyen köprünün havada asılı duruyormuş görüntüsü kendine hayran bıraktırdı. İstanbullular ise fırtınaya rağmen manzarayı izlemek için Sarıyer’e geldiler. Sis ve fırtına İstanbul’da yaşamı olumsuz etkilerken, Sarıyer’de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sis içinde kaybolan görüntüsü kendine hayran bıraktı. İstanbullular ise fırtınaya rağmen manzaranın tadını çıkartmak için Sarıyer’e koştu. Havadan çekilen görüntülerde, sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprüsü adeta havada asılı duruyormuş görüntüsü verdi. Fırtına sebebiyle dalgaların kıyıyı dövmesi ise eşsiz kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbullular fırtına ve soğuk havaya aldırış etmeden manzaranın tadını çıkarttı. “Bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum” Bağcılar’dan Garipçe Köyü’ne İstanbul’un manzarasını seyretmek için geldiğini ifade eden Şeyma Çağla, “Yazın nasıl olacağını düşünemiyorum bile, kış olmasına rağmen manzarası çok güzel. İstanbul’un her tarafının ayrı bir güzelliği var ancak burası gerçekten farklı bir yermiş. Kışa aldırış etmeden manzaranın tadını çıkartıyoruz. İstanbul’un bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum" dedi.
“Hayatlarında ilk defa böyle bir manzara gördüler” İstanbul’un eşsiz manzarasını misafirlerine seyrettirmek için geldiğini ifade eden Tarık Özbey, “Yaz aylarında buranın manzarası daha çok keyifli oluyor. Yunuslar bir yandan gemiler bir yandan kartpostallık görüntülere sahip bir manzarayı izliyorsunuz. Misafirlerim hayatlarında ilk defa böyle bir manzara gördükleri için çok mutlu oldular” ifadelerini kullandı.
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