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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Sis içerisinde İstanbul masalı

Sis içerisinde İstanbul masalı

DÜN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE

Irak 

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü
-Levent de bulunan gökdelenler
-Yavuz Sultan Selim Köprüsü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’da dün etkili olan sis, ardında masalsı kareler bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Levent de bulunan gökdelenler ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü sis içinde eşsiz görüntüler oluşturdu. Dün İstanbul’u etkisi altına alan yoğun sis vapur seferlerin iptal olmasına neden olurken ardından kartpostallık görüntüler bıraktı. Gün doğumuyla birlikte etkisini kaybetmeye başlayan sis öğlen saatlerine kadar şehir merkezinde etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde havadan çekilen görüntülerde köprü yer yer sisin içinde kaybolduğu gözüküyor. Köprünün bazı zamanlar sadece ayaklarının uç kısmı gözüküyor. Levent tarafında kayıt edilen görüntüler de ise gökdelenlerin arasından süzülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu. Gökdelenlerin bir sadece yüksek kısımlarının gözükmesi masalsı görüntüler oluşturdu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yoğun sis nedeniyle büyük bir kısmı tamamen kayboldu. Köprüde ilerleyen araçlar yer yer zor anlar yaşadı. (AFS-ÖFA
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