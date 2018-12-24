Sis hayatı olumsuz etkiliyor - MANİSA Haberi

- Kent merkezinde sisli havadaki trafiğin seyri Manisa 'da sis hayatı olumsuz etkiliyor - Yoğun sis nedeniyle Sabuncubeli Tüneli'nden kent merkezine geliş ve gidiş yönünde trafik yavaş ilerliyorMANİSA (AA) - Manisa 'da etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım aksıyor.Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu, Sabuncubeli Tüneli'nden kent merkezine geliş ve gidiş yönünde araçların hızlarını azalttıkları gözlendi. Kara yolunda seyreden sürücüler araçlarının sis lambalarını açarak ilerliyor.Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.