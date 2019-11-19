Sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü - EDİRNE Haberi
- Edirne 'nin çeşitli yerlerinden sis görüntüleri Edirne 'de sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdüEDİRNE (AA) - Edirne 'de sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.Sis sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı.Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 30 metreye düşüren sis, abidesel yapılarda büyüleyici görüntüler oluşturdu.Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, öğle saatlerinde etkisini azaltacak sisin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.
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