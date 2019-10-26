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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sis etkili oluyor - EDİRNE

Sis etkili oluyor - EDİRNE

- Kentteki tarafikten detaylar. - Tarihi alanlardan sis görüntüleri - Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştüEDİRNE (AA) - Edirne 'de sis hayatı olumsuz etkiledi.Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin kubbe ve minarelerini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatleri sonrası etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Hava Sıcaklığı Bild Kubbe 

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