Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sis etkili oldu - AMASYA

Sis etkili oldu - AMASYA

- Etkili olan sis - Sisli yollardan geçen araçlarGümüşhacıköy'de sis etkili olduAMASYA (AA) - Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.Gümüşhacıköy ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 30 metrenin altına düşürdü. Sis, Gümüşhacıköy ilçe merkezi ile Samsun'u İstanbul'a bağlayan E - 100 kara yolunda da etkisini gösterdi.Yetkililer, sürücülerin sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olmaları, sis dağılana kadar acil olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı