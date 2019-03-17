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17 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Sis etkili oldu - ADANA

Sis etkili oldu - ADANA

- Sisin etkili olduğu yerlerden detaylarADANA (AA) - Adana 'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.İl merkezinde nem ve düşük hava sıcaklığının yaşandığı kentte, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.Kentte sürücüler araçlarını daha dikkatli ve yavaş kullanırken bazı şoförler araçlarının sis farlarını, bazıları ise dörtlü sinyallerini yakarak ilerledi.

Hava Sıcaklığı 

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