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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü havadan görüntülendi

Sis altındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü havadan görüntülendi

Havadan çekilen görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL-HD)- Boğaz'ın üçüncü gerdanlığının sisler içindeki görüntüsü hayran bıraktı- Sis kümesinin köprüyü kaplama anları görüntülendi İSTANBUL

Yarış Uttu Irak 


- İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul Boğazı'nın üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün sisler içindeki görüntüsü kendine hayran bıraktı. Köprü ve boğazın muhteşem sis manzarası havadan görüntülendi. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde çekilen sis görüntüsü tüm yaşanan olumsuzlukları adeta unutturdu. Boğaz'ın üçüncü gerdanlığında beliren sis kümesi seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.Eşsiz manzara ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, Köprünün ayakları sis dağları arasında adeta kaybolurken, boğaz da sis bulutlarının altında kaldı. Manzarayı görenler ise bu anları görüntüleme yarışına girdi.
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