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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şirzat Doğru toprağa verildi - İZMİR

Şirzat Doğru toprağa verildi - İZMİR

- Cenaze töreninden görüntüler - Eski İzmir Valiliği Türk Dünyası Hizmetleri Koordinatörü Prof. Dr. Fadıl Ünal'ın konuşması - Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sıddık Topaloğlu'nun konuşması - Dua ve Kur'an - ı Kerim'in okunması - Cenaze namazıŞirzat Doğru İzmir 'de toprağa verildi - Büyük Kazak Göçü ile Türkiye'ye gelen ve 84 yaşında hayatını kaybeden Şirzat Doğru'nun cenazesi İzmir 'de defnedildiİZMİR (AA) - Büyük Kazak Göçü ile Türkiye'ye gelerek yerleşen ve 84 yaşında hayatını kaybeden Şirzat Doğru'nun cenazesi, İzmir 'de toprağa verildi.
Dün hayatını kaybeden Şirzat Doğru için kurucusu olduğu Kemalpaşa ilçesindeki Alaş Kımız Çiftliği'nde tören düzenlendi.
Törene, Doğru'nun ailesinin yanı sıra Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Üyesi Prof. Alimcan İnayet, Öğretim Üyesi Dr. Meryem Hakim, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende, Şirzat Doğru'nun çocukları taziyeleri kabul etti.Eski İzmir Valiliği Türk Dünyası Hizmetleri Koordinatörü Prof. Dr. Fadıl Ünal, Şirzat Doğru'nun Büyük Kazak Göçü ile çıktığı yolculuğu ve hayat hikayesini anlattı.Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sıddık Topaloğlu ise Doğru'nun vasiyeti üzerine tabutunun üzerine Kıbrıs, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin bayrağını koyduklarını söyledi.

Doğru'nun cenazesi burada okunan dua ve Kur'an - ı Kerim'in ardından Balçova Yeşil Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Balçova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze Cenaze Namazı Hayat Hikayesi 

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