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6 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
Şirvan’daki maden faciasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Şirvan’daki maden faciasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Siirt ' in Şirvan ilçesindeki bakır madeni ocağında meydana gelen göçükle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 5 ' e ulaştı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı Başsavcılığı 


Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ' nca, Şirvan ilçesi Maden köyündeki bakır madeni ocağında, 12 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçi için ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği göçükle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün aralarında iş güvenlik uzmanlarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ' na gönderildi.

Daha önce İşletme Müdürü Mehmet Oğuz ' un da tutuklandığı soruşturma çerçevesinde firari 1 şüphelinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

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