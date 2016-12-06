Şirvan’daki maden faciasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı



Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ' nca, Şirvan ilçesi Maden köyündeki bakır madeni ocağında, 12 işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçi için ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği göçükle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün aralarında iş güvenlik uzmanlarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ' na gönderildi.



Daha önce İşletme Müdürü Mehmet Oğuz ' un da tutuklandığı soruşturma çerçevesinde firari 1 şüphelinin bulunması için çalışmalar sürüyor.



