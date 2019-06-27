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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

Sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde yaralı kadının ambulansa alınması

Bıçaklı Saldırı Söndürme Tüpü Polis Ekipleri Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-Yüz üstü sedyeye yatması
-Olay yerinde ambulans ve polis ekipleri
-Yaralı kadının sedye ile ambulanstan indirilmesi
-Hastane içinde yaralı kadın
-Sırtında saplı duran bıçak
-Hastanenin dış görüntüsü
-Olay yerinde minibüse yangın söndürme tüpü ile vatandaşın müdahalesi
-İtfaiyenin minibüsü söndürme çalışması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadın sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Kuyu Sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.(18) adlı kadının bıçaklı saldırısına uğrayan H.B.(34) adlı kadın sırtından yaralandı. S.T.'nin H.B.'nin sırtına bıçağı vurduğu sırada bıçağın sapı kırıldı ve bıçak genç kadının sırtında saplı kaldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.B.'nin sırtına saplanan bıçak hastaneye çıkartıldı. Genç kadın hastanede tedavi altına alındı. S.T. ise olaydan sonra kaçtı. H.B.'nin bıçaklandığını haber alan bir yakını minibüsü ile olay yerinde gelince araçta yangın çıktı. Vatandaşlar yangına yangın tüpü ile müdahale ederken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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