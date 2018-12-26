Şırnaklılar yıllarca mahrum kaldığı hizmetlere kavuştu

-Dikey bahçe

-Dikey bahçede yapılan Hz. Nuh gemisi ve kömürcülerin motifleri

-Genel ve detay



( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK



- İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesince yapılan çalışmalar kente kabuk değiştirdi. İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yaklaşık 25 ay önce görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesi, vatandaşları yıllardır mahrum kaldığı hizmetlere kavuşturdu. Yapılan çalışmalarla kent kabuk değiştirdi. Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, 2016 yılında terör örgütünün çukur ve barikat olayları yüzünden kent merkezinin büyük bir bölümünde hasar oluştuğunu anımsattı. Kentte yaklaşık yüzde 65-70 oranında yıkımın söz konusu olduğunu ifade eden Bedirhanoğlu, “Görevi devraldığımızda tamamen harabe bir şehir olduğunu gördük. Hızlı bir dönüşüm hamlesine başladık. Öncelikle şehrin içme suyu, kanalizasyon ve elektrik altyapısını büyük bir oranda tamamladık. Yine bu çerçevede altyapı işlemleri yapılırken Şırnak içinde uzun zaman gündem maddesi olan ve umutla beklenen doğal gaz çalışmalarını da belli bir aşamaya kadar getirdik ve şu anda Şırnak'ın bir kısmına doğal gaz vermeye başladık” dedi.

Toplu konut çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirten Bedirhanoğlu, “Önümüzdeki çok yakın bir süreçte konutların bir kısmını da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Önümüzdeki yıl çalışmalarımızın büyük kısmı altyapı çalışmalarına oluşturuyordu. Enkazları kaldırması konutların yapılması alakalıydı. Bu sene ise sosyal çalışmalara ve hem de kent estetiğinin ilerletilmesine dönük çalışmalardı. Bu çerçevede şehrin ana arterlerinden biri olan caddemizde Türkiye'de uygulanması az olan Şırnakımızın sembolleri olan kömür ve Hz. Nuh'un gemisinin motiflerinin işlendiği güzel bir Dikey Bahçe uygulaması başlattık. Uyguladığımız projenin maliyeti yaklaşık 3 milyon TL civarında. Bu proje yaklaşık 350 metre alana kuruldu. Kentin de havasını değiştiren güzel bir proje oldu. Kentimizin büyük bir ihtiyacı olan kent meydanının da geçen hafta startını verdik. Şehrimizin tam göbeğinde Cumhuriyet Meydanımızın bulunduğu yerde 11 dönümlük bir kent meydanı çalışmaları da geçen hafta itibarıyla başladı.

Orada da camimizin Şırnak'ın sembolleri olan kasırlardan oluşan güzel bir kent meydanı İnşallah kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yine Gündoğdu Mahallemizden 6,5 dönüme yakın bir alanda DİKA ile beraber Kent Park çalışması tamamlanmak üzere. Bu sene içerisinde Şırnaklıların özlem duyduğu projelerin büyük bir kısmı tamamlayıp 2019 yılında çok daha modern çok daha yeni bir Şırnak'la bitirmiş olacağız” diye konuştu.

(MY-MP-Y)

