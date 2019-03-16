Şırnaklı vatandaşların doğal gaz sevinci

-VATANDAŞLARIN DOĞAL GAZ KULLANMASI

-DOĞAL GAZ İSTASYONU

-BELEDİYE BAŞKANIN KONUŞMASI GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Mart’ta Şırnak’ta yaptığı miting alanında bahsettiği doğal gaz müjdesinde sona gelindi. Şırnak halkı doğal gazı kullanmanın sevincini yaşarken, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Şırnak’a getirilen doğal gazın 200 haneye verilmesiyle birlikte en kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor. Doğal gazı evinde kullanan Harun Taşçı, doğal gazın geldiğini ve evlerinde kullandıklarını söyledi.



Tüp sıkıntısından kurtulduklarını kaydeden Taşçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu ise, Şırnak merkezde yaşanan değişim ve dönüşümün özellikle enerji alanında da kendini ciddi bir şekilde hissettirmeye başladığını söyledi.



Bedirhanoğlu, "2016 yılının temmuz ayında Mardin ilinden BOTAŞ tarafından döşenmeye başlanan ulusal iletim hattı 2018 yılının kasım ayı itibariyle Şırnak merkeze ulaştı. O an itibariyle iç dağıtım şirketimiz tarafından Şırnak şehir merkezimizde iç hat dağıtım işlemleri başladı.

Başta üniversitemiz olmak üzere, sanayi sitesi, toplu konutlarımız ve üniversitemizin içindeki konutlar şu anda aktif olarak doğal gaz kullanımına başladılar. Yaklaşık 200 ev aktif doğal gaz kullanıcısı olarak doğal gazdan yararlanmaktadır. Bunun dışında da bin 50 konutumuz şu anda doğal gaz arzı sağlamış durumdadır. İç bağlantılarına müteakip vatandaşlarımız burada da doğal gaz kullanmaya başlayacaklar. 2019 yılı itibariyle de yaklaşık 7 buçuk milyon liralık bir yatırımı da hedeflemekteyiz. 25 kilometrelik bir hattı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şırnaklı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Şu an itibariyle Şırnak’ın yüzde 25’ine doğal gazı vermeyi düşünüyoruz" dedi.

(MY-YRT-

