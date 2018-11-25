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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Şırnaklı öğrencilere giyim yardımı

Şırnaklı öğrencilere giyim yardımı

- Okuldan ve öğrencilerden görüntüler - İş adamı Veysi Baran'ın konuşması - Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın Konuşması - Yardımların dağıtılmasıŞIRNAK (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve Şırnak lı iş adamı Veysi Baran'ın öncülüğünde bin öğrenciye kış öncesi giyim yardımında bulunuldu.İş adamı Veysi Baran, yaptığı açıklamada, kış öncesi öğrencilerin üşümemesi adına kışlık giyim yardımında bulunduklarını söyledi.

Şırnak 'ın çeşitli okullarındaki öğrencilere bot, mont, pantolon ve çorap yardımı yaptıklarını belirten Baran, şöyle dedi:"Bu sene bin öğrencimize kışlık giyim malzemesini hediye paketi halinde hazırlayıp hediye ediyoruz. Giyim malzemelerini İstanbul AK Parti Milletvekili Metin Gülünk ile ortaklaşa Şırnak lı genç kardeşlerimize dağıtıyoruz." Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise yardımlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kullar Öğrenciler 

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