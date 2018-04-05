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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Şırnak ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Operasyon

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Tacirleri Eroin 

-Genel ve detay

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak ve İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5’i tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve ilçeleri ile İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Dün düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 64 gram esrar, 8 gram eroin ve 152 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 5’i, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (MY-MP-Y)
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