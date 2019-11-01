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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Şırnak Valisi Pehlivan Beytüşşebap’ta incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Pehlivan Beytüşşebap’ta incelemelerde bulundu

helikopter

General Kaymakamlık Allah Kalamış Helikopter 

-şeref defteri
-ziyaretler
-kaymakamlık
-konuşmalar
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Beytüşşebap ilçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Şırnak valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Mustafa Hacıoğlu, Tümen Komutanı Halil Soysal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tamer Bilecan, helikopterle Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı’na geldi. Burada, Jandarma Komando Alay Komutanlığı şeref defterini imzalayan Vali Pehlivan, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafla bir süre sohbet eden Vali Pehlivan ardından İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Hapip Aşan’ı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Vali Pehlivan, Beytüşşebap yollarını projeye aldıklarını en kısa zamanda Şırnak-Beytüşşebap ve Van-Beytüşşebap yollarının yapılacağının müjdesini verdi. Vali Pehlivan, “Beytüşşebap ilçemiz en güzel ilçelerimizden biri. Daha önce Kato ve diğer bölgeleri ziyaret etmiştim. Birçok alanda hizmet veriyoruz. İlçemizde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yakalamış olduğumuz huzur ortamıyla beraber çalışmalarımız hız kazandı. Burada tüm kurumlarımızı ziyaret ettik. İnşallah ileri ki dönemlerde ilçemizi çok güzel yatırımlar bekliyor. Kaplıcalarımız, yaylalarımız turizme açılacak. Huzurla beraber ilçemizde birçok çalışma olacaktır” dedi.
Vali Pehlivan ve beraberindekiler, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.
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