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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak Valisi Aktaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ŞIRNAK

Şırnak Valisi Aktaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ŞIRNAK

Şırnak Valisi Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ŞIRNAK - AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Şırnak Valiliği - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın fotoğrafları incelemesi - Mehmet Aktaş'ın konuşmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı - Vali Aktaş:"Gerçekten güvenilir, insanları tereddüte düşürmeyen yüzde 100 doğru haberi, dünyanın her yerine en güncel haliyle ulaştıran milli ajansımızla gurur duyuyoruz"ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi alan Aktaş, haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları inceledi.Vali Aktaş, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğraflarına oy verdi.Fotoğrafları seçmekte zorlandığını kaydeden Aktaş, birbirinden değerli anların, güzel enstantanelerin tarihe not düşürüldüğünü söyledi.

"Bu fotoğrafları çeken arkadaşların hepsini kutluyorum. Anadolu Ajansımıza böyle bir hizmete bizleri de kattığı için teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı dünyaya, ülkemize haberi en doğru ve hızlı bir şekilde veriyor." diyen Mehmet Aktaş, AA'nın haber verme noktasında çok büyük bir hizmeti ifa ettiğini belirtti.
Aktaş, "Gerçekten güvenilir, insanları tereddüte düşürmeyen yüzde 100 doğru haberi, dünyanın her yerine en güncel haliyle ulaştıran milli ajansımızla gurur duyuyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

İlham Gori 

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