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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Şırnak’tan acı haber: Şehit sayısı 2’ye yükseldi İzle

Şırnak’tan acı haber: Şehit sayısı 2’ye yükseldi İzle

-arşiv-

Hastane Güvenlik Güçleri Teröristler Helikopter Saldırı 

-hastaneden görüntü
-kırsaldan görüntü
-helikopter görüntüsü
-detay

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı patlamanın ardından başlatılan operasyonda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit düştü. Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı el yapımı patlayıcılı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit oldu. Bölgede operasyon sürüyor.
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