Şırnak’tan acı haber: Şehit sayısı 2’ye yükseldi İzle

-hastaneden görüntü

-kırsaldan görüntü

-helikopter görüntüsü

-detay



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı patlamanın ardından başlatılan operasyonda, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit düştü. Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı el yapımı patlayıcılı saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etti. Patlamada, 1 asker şehit oldu. Bölgede operasyon sürüyor.

