Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak'taki terör operasyonu - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın babaevi - ADIYAMAN

Şırnak'taki terör operasyonu - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın babaevi - ADIYAMAN

- Şehidin babası Sadullah Yanık'ın konuşması - AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın konuşması - AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak'ın konuşması - Şehit ailesinin ziyaretleri kabul etmesi - Taziye evine Türk bayrakların asılmasıŞırnak'taki terör operasyonu - Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın ailesi taziyeleri kabul ediyor - Şehidin babası Sadullah Yanık: - "Vatan sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Vatani görevini yapıyordu, oğlumla gurur duyuyordum. Bir de Allah'a emanet olsun"ADIYAMAN (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın ailesine taziye ziyaretleri yapılıyor.AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çok sayıda vatandaş, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan taziye evinde şehit Yanık'ın ailesini ziyaret ederek, acısını paylaştı.Ziyaretleri kabul eden şehidin babası Sadullah Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun dün Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehitlik mertebesine eriştiğini anımsattı.Yanık, "Vatan sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Vatani görevini yapıyordu, oğlumla gurur duyuyordum. Bir de Allah'a emanet olsun." dedi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise şehit babası Yanık'a taziyelerini ileterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.Şehit Yanık'ın bugün Adıyaman 'da düzenlenecek tören sonrası defnedileceğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:"Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Acı büyük bir acı. Bu şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bunu çok net biliyoruz. Teröristler ve bütün terör örgütleri bunu bilsin ki son terörist de imha edilinceye kadar terörle mücadele devam edecektir. Bütün kahraman askerlerimiz terörle mücadele konusunda kenetlenmiş durumda. İnşallah, bu terörü bu topraklardan sileceğiz. Silene kadar da kararlı ve etkili mücadeleye devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise terörle ve teröristle mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirterek, "Şehitler ölmez vatan asla bölünmez. Biz kanımızın son damlasına kadar terörle mücadelemize devam edeceğiz. Adıyaman olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız." dedi.
Konuşmaların ardından taziye evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Terörle Mücadele Şehit Babası Muhabir Terör Operasyonu 

İlgili Foto Galeriler
Bingöl'de Terör OperasyonuBingöl'de Terör Operasyonu
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı