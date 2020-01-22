Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Haberi

Şırnak'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı Haberi

EKİPLERİN YEM BIRAKMASI

Hava Sıcaklığı Yabani Hayvanlar Kar Yağışı Hayvan Irak 

-KARDA YÜRÜYÜŞ
-MÜDÜR KONUŞMA

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü Şırnak'ta yaban hayvanlar için kar üstüne et, saman, ekmek ve sebze atıkları bırakıldı. Şırnak Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar ve soğuk hava yüzünden yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için Namaz ve Çırav dağlarına yem bıraktı. Her yıl yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, yoğun kar yağışı sonucunda hayvanların beslenmesinin zorlaştığını, bunu engellemek için hayvanlar için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Bu sayede kışın yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının köylere inmesinin de engellendiğini kaydeden Kalay, mart ayının sonuna kadar hava koşullarına göre doğaya yem bırakacaklarını bildirdi. Birini Tepesi mevkisi ile Uludere, Beytüşşebap bölgesinde kar yağışının yoğun olduğu yerlerde yemleme çalışmaları yaptıklarını kaydeden Kalay, "Kanatlı kuşlar için buğday, yırtıcı hayvanlar için et, memeli hayvanlar için de yonca veya sebze bırakıyoruz. Bu yıl yaklaşık 2 ton buğday, manavlardan sebze artığı, kasaplardan da et artıklarından oluşan yaklaşık 1,5 ton yemi doğaya bırakıyoruz." dedi.
(MY-AKK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı