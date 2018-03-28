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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak'ta uyuşturucuya karşı yürüyüş

Şırnak'ta uyuşturucuya karşı yürüyüş

- - Yürüyüşten detaylar - Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr.Nedim Uzun'un konuşması - Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şube Başkanı Turgay Birlik'ın konuşması - İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle "Madde Bağımlılığı ile Mücadele Farkındalık Yürüyüşü" yapıldıŞIRNAK (AA) - Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle "Madde Bağımlılığı ile Mücadele Farkındalık Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğü önünden Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'na kadar yapılan yürüyüşe, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum çalışanları, cemiyet üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Yürüyüşte "Bağımlılığa hayır" ve "Sigaraya hayır" sloganları atıldı, "Kendinize zarar vermeyin", "Sigarayı bırak hayatı seç", "Bağımlı olma özgür ol" yazılı dövizler taşındı.İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıl içerisinde kurulan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Koordinasyon Kuruluna bağlı illerde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları oluşturulduğunu anımsattı.Devletin üst kademesinin talimatlarıyla yıl içerisinde gençlerin yaşam haklarını ellerinden alan bağımlılıklarla mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Uzun, korumaları gereken en önemli yaş grubunun lise ve ortaokul çağındakiler olduğunu söyledi.

Bu yaş grubundakilerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Uzun, şöyle konuştu:"Hepimiz bu yollardan geçtik. Ortaokul ve lise çağında bu illet daha kötü durumlarda cereyan ediyor. Benim genç kardeşlerime tavsiyem sigara içilen pis yerlerde, metruk binalarda iradesiz bir şekilde sağlığınızdan, memleketinizden, ailenizden kopmak yerine buralardan uzak durup iradenize sahip çıkın. Bu memleketin geleceği sizlersiniz. Şırnak 'ta 18 yaş altı nüfus Türkiye ortalamasının 2 katı. Bu nedenle bu mücadeleyi daha aktif bir şekilde vermek durumundayız. Bu mücadele böyle somut bir şekilde görebileceğimiz bir mücadele değildir. Bize düşen görev bu bilinci uyandırmak, yanlış düşünceleri değiştirmek, gençlerimizi topluma, ailelerine, vatana yararlı birer birey olmalarını sağlamaktır."Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanı Turgay Birlik de canlı varlıkların en büyük düşmanı ve virüsünün bağımlı maddeler olduğuna işaret ederek "Bağımlı maddeler aynı zamanda ülkenin, toplumun, insanlığın geldiği noktada ne kadar büyük bir facia olduğunu bizlere yaşattığı ve gördüğümüz ölümler itibariyle ne kadar büyük bir faciayla karşı karşıya olduğumuzu göstermiştir." de

Bağımlılık Sivil Toplum Sigara Irak 

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