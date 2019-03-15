Şırnak'ta terör örgütüne finans sağlayan 8 ki?i gözaltına alındı

--Operasyon sonrasında evde yapılan araştırmalar

--Yakalanan suçlu/suçluların şube müdürlüğüne girişi



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta terör örgütüne finans sağlayan 8 kişinin göz altına alındığını açıkladı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde PKK/KCK/YPG terör örgütlerine finans desteği sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise; “2017-2018 yıllarında 1 milyon 365 bin TL finans sağladığı tespit edilen 8 şahsa yönelik 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 15 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, haklarındaki adli ilemler ise devam ediyor. Ayrıca, gözaltına alınan şüphelilerden birinin kardeşinin “PKK/KCK Silahlı terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu, halen Suriye’de BTÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

(İÇ-

