Şırnak’ta terör örgütü PKK mensubu 2’si kadın 7 terörist teslim oldu



- Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikisi kadın 7 PKK'lı terörist teslim oldu. Son dönemlerde düzenlenen operasyonlarla yok olma noktasına gelen terör örgütü PKK'daki çözülmeler devam ediyor. Bu kapsamında terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen ikisi kadın 7 terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan 7 teröristin jandarma ekiplerince emniyet güçlerine teslim edildikleri, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AYM-YRT-

