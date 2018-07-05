Şırnak'ta terör operasyonu

- Yapılan operasyondan görüntüler - Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 25 zanlı yakalandı.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cizre'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarının tespiti, eylem faaliyetlerinin engellenmesi ve yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.