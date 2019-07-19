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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Şırnak’ta terör mağdurları için yapılan 539 konutun kurası çekildi

Şırnak’ta terör mağdurları için yapılan 539 konutun kurası çekildi

vatandaşların toplanması

Terör Mağdurları Güvenlik Güçleri Terör Mağduru Terör Örgütü Kura Çekimi 

-kura çekimleri
-kentsel dönüşüm müdürün konuşması
-vatandaşın konuşması
-genel ve detay görüntü

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutlardan 539’unun kura çekilişi yapıldı. Şırnak kent merkezinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen çukur ve barikat operasyonları sırasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutlardan 539’ü daha kurayla sahiplerine teslim edildi. Kent merkezinin 7 mahallesinde 2015-2016 yılları arasında terör örgütü PKK tarafından kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması amacıyla güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sırasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutların büyük bir kısmı tamamlandı. Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 539 konutun hak sahiplerine teslim edilmesi için kura çekimi yapıldı. Şırnak gençlik ve spor salonunda yapılan kura çekim törenine, terör mağduru aileler katıldı.
Çevre ve Şehircilik Müdürü Zafer Sökmen, kurası çekilecek konutlar hakkında hak sahiplerine bilgi verdi. Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper daha önce 304 konutun kurasını çektiklerini hatırlattı. Ürper, “Bunu vatandaşlarımıza teslim ettik. Vatandaşların büyük bir bölümü evlerine taşınmış. Bu gün de 539 konutun kura çekimi için toplandık. Bayrama kadar vatandaşlarımız taşınacaklar. Diğer mahallelerimizin konut kabulü ile hedefimiz yılsonuna kadar konutların teslimi yapmak. Bütün konutlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.
Vatandaşlardan Selahattin Taşar ise, “Terör nedeniyle yıkılan Şırnak, devletimiz sayesinde yeniden inşa edildi. Bu günde kura çekimi var. Biz hak sahipleri olarak çok heyecanlıyız. Zaten huzur ortamı sağlandı. Her kes bir an önce evine kavuşur. Şırnak’ta inşallah bundan sonra güzel şeyler olacak” diye konuştu.
Açıklamalardan sonra Şırnak 2. noteri huzurunda hak sahipleri tarafından kura çekilişi yapıldı.
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