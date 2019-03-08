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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Şırnak’ta PKK'lı teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

Şırnak’ta PKK'lı teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

sığınak

Piyade Keskin Nişancı Gesi Terör Örgütü Teröristler 

-Askerin sığınağa girmesi
-Ele geçirilen patlayıcı maddeler
-Detay görüntüler

( ŞIRNAK )- Operasyonda, 1 antipersonel mayın, havan mühimmatı ve 4 kalıp patlayıcı ele geçirildi ŞIRNAK

- Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK mensuplarına ait 3 sığınak, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Şırnak’ta Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz operasyonu düzenlendi.
Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 sığınak içerisinde 1 adet tuzaklanmış 60 milimetrelik havan mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı ve 1 adet antipersonel mayın, 1 adet Kaleşnikof, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet büyük tüp, örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ve sığınak imha edildi.
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