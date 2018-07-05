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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 25 gözaltı İzle

Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 25 gözaltı İzle

Güvenlik güçleri

Polis Akalan Terör Örgütü 

-Özel harekat polislerinin kapıları açması
-Evlerde arama yapılması

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre Şırnak Emniyet Müdürlüğünce, Cizre’de terör örgütü PKK/KCK mensubu şahısların yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 25 şahıs gözaltına alındı. İkametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirilen şahıslar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (MY-MP-Y)
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