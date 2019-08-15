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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı İzle

Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı İzle

Özel harekat ekiplerinden görüntü

Sosyal Medya Hastane Parmak İzi Propaganda Terör Örgütü 

-Koçbaşı ile içeri girmeleri
-Evde yapılan arama
-Zırhlı araçlardan görüntü
-Zanlıların hastaneye götürülmesi
-detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütüyle mücadele kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair teşhisler, el yapımı patlayıcı ve Molotof üzerinde parmak izi bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan, PKK/KCK terör örgütünün aparatı YPS içerisinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Merkez ve ilçelerde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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