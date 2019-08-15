Şırnak’ta PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı

-Koçbaşı ile içeri girmeleri

-Evde yapılan arama

-Zırhlı araçlardan görüntü

-Zanlıların hastaneye götürülmesi

-detay görüntüler



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ta, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütüyle mücadele kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair teşhisler, el yapımı patlayıcı ve Molotof üzerinde parmak izi bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan, PKK/KCK terör örgütünün aparatı YPS içerisinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Merkez ve ilçelerde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

